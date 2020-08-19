Злоумышленники стали проводить новые фишинговые атаки с использованием бренда популярного видеосервиса Netflix, в письмах пользователей пугают сообщениями о задолженности и просят изменить платежные данные для продления подписки, говорится в сообщении ESET.

«В данном письме содержится ссылка, ведущая на страницу с формой для ввода платежных данных. Таким образом, пользователи передают мошенникам свои имя и фамилию, номер карты, срок действия и даже CVV. После ввода данных жертва перенаправляется на официальный сайт Netflix и даже не подозревает, что ее приватная информация оказалась у преступников», — говорится в сообщении компании.

Эксперты советуют пользователям тщательно проверять отправителя перед тем, как скачать файл или перейти по ссылке из письма. «Целесообразно установить на все устройства комплексное антивирусное решение с модулем «Антифишинг», которое своевременно предупредит о потенциальной угрозе», — рекомендуют они.