Федеральная платформа-агрегатор по арендному жилью может появиться в России в следующем году. Об этом, как передает портал «РИА Недвижимость», сообщил в среду журналистам гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, платформа будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и станет способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья.

Мутко отметил, что для ее создания необходим ряд законодательных изменений. «Они могут быть подготовлены уже в осеннюю сессию», — сказал он, выразив надежду, что сама платформа может быть создана в начале следующего года.



Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин говорил, что такая платформа поможет вывести из тени огромное количество сдаваемых квартир в стране: по оценкам аналитиков, их около 5,2 млн. По его словам, обеление рынка будет способствовать поступлению в бюджет налогов (при таком количестве квартир в аренде — до 200 млрд рублей в год).