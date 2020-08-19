Количество основных видов преступлений, зарегистрированных за семь месяцев текущего года, сократилось, но общий показатель уровня преступности немного повысился за счет значительного прироста числа киберпреступлений; чаще стали использоваться в криминальных целях пластиковые карты и мобильные телефоны, свидетельствуют данные МВД.

Как указано в материале «Об основных показателях состояния преступности в России по итогам января — июля 2020 года» , «общее количество зарегистрированных в стране преступлений примерно соответствует уровню прошлого года, наблюдается незначительный рост — на 0,5%. В основном это связано с увеличением киберпреступности».



Так, число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 129,7%. «При этом расчетные (пластиковые) карты использовались в криминальных целях почти в шесть раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи — более чем в два раза чаще», — отмечают правоохранители.