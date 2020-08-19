Рубль подорожал по отношению к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.



На 19:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,13 рубля, что на 3 копейки ниже уровня завершения предыдущих торгов. Евро в указанный момент времени стоил 87 рублей (минус 35 копеек).

С начала торгового дня было проведено 34,6 тыс. сделок с долларом более чем на 1,8 млрд долларов и 5,3 тыс. операций с евро на 196,4 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 73,04—73,58 рубля за доллар и 86,91—87,82 рубля за евро.