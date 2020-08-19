Чистая прибыль группы «МТС» во II квартале 2020 года снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 11,8 млрд рублей), следует из релиза компании.

Выручка выросла на 1,3% в годовом сравнении (до 117,7 млрд рублей). На нее повлияли снижение продаж в розничной сети и резкое сокращение доходов от международного роуминга.

Показатель скорректированной OIBDA во II квартале увеличился на 0,6% (до 51,6 млрд рублей). «Рост скорректированного показателя OIBDA группы обусловлен ростом пользования мобильными и фиксированными сервисами, медиаконтентом, цифровыми продуктами и разовым положительным эффектом от временного закрытия части розничных салонов», — отмечается в сообщении.

Совокупная база мобильных абонентов МТС сократилась на 1,1% до 84,9 млн, из которых на Россию проходится 77,2 млн.

