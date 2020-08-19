Чистая прибыль СК «Уралсиб Страхование» за полугодие 2020-го выросла на 64% (до 421 млн рублей) по ОСБУ, следует из релиза компании.

Объем страховой премии составил 1,04 млрд рублей, а страховые выплаты увеличились на 10%, достигнув 46 млн.



«Пандемия и режим самоизоляции внесли свои коррективы в стратегию компании, но благодаря выверенным и автоматизированным процессам, сбалансированной андеррайтинговой политике и отлаженному клиентскому сервису мы увеличили объем чистой прибыли от операционной деятельности, подтвердив свою устойчивость и надежность даже в таких сложных условиях», — отмечает финансовый директор компании Олег Воробьев.

