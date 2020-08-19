Банк «Международный Финансовый Клуб» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Теперь клиенты финучреждения могут переводить деньги в банки — участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков — участников СБП, говорится в релизе кредитной организации.

«Переводы посредством СБП осуществляются мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона, при этом клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя номер мобильного телефона. Для отправки переводов через СБП клиенты банка МФК могут воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением на платформе Faktura.ru», — отмечается в сообщении.



Проект реализован с использованием комплекса решений «Центра Финансовых Технологий».