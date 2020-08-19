Банк ДОМ.РФ запустил акцию по потребительским кредитам — «Кредит как для своих». Акция предусматривает рассмотрение заявки за один день и пониженную процентную ставку, следует из релиза финучреждения.

Для оформления продукта заемщикам нужны паспорт и выписка из Пенсионного фонда РФ. Заказать выписку банк может самостоятельно, получив согласие от клиента по СМС.

Участники акции «Кредит как для своих» получат возможность оформить потребительский кредит на таких же условиях, как и для зарплатных клиентов — от 7,5%, срок — до семи лет, сумма — до 3 млн рублей. Акция продлится до 30 сентября 2020 года.

«Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении Банка ДОМ.РФ, через кол-центр, в личном кабинете мобильного приложения или на сайте банка. Акция «Кредит как для своих» предусматривает возможность дистанционной выдачи денежных средств. Деньги будут переведены на карту с бесплатным обслуживанием, с возможностью совершать переводы и снимать наличные без комиссии, с кешбэком до 5%», — сказано в сообщении.