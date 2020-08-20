Банк России по результатам пилотирования в «регулятивной песочнице» признал целесообразным внедрение автоматического ломбарда для оценки золотых изделий и выдачи займов, пишет «Коммерсант» . Для реализации сервиса планируется внести ряд изменений в законодательство, в числе которых — возможность упрощенной идентификации клиентов посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), выдача залогового билета в электронной форме и включения в него индивидуальных условий договора займа.

Устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot в конце мая этого года начала сеть «Мосгорломбард». По оценкам производителя «Т-Мобайл», за год один терминал способен скупать около 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых изделий, а также формировать портфель ломбардных займов на 400 тыс. рублей. Но терминалы не смогут оценить полые изделия, со вставками из камней, а также из полудрагоценных материалов. В «Мосгорломбарде» и «Т-Мобайл» подтвердили завершение пилотирования роботизированного ломбарда.

В ЦБ отметили, что благодаря новому технологическому решению ломбарды смогут обеспечить свое присутствие в торговых точках и общедоступных местах, не открывая новые офисы. Благодаря работе «регулятивной песочницы» Банка России будут созданы правовые условия для внедрения этого сервиса на рынке, отметил директор Департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.

Участники рынка полагают, что автоматизированные терминалы могут существенно повлиять на популяризацию и доступность ломбардных займов для потребителей. В течение пяти лет до 30% займов будут оформляться через подобные автоматы, которые можно будет разместить в тех местах, где традиционный ломбард установить невозможно, считают участники рынка. По их оценке, при успешном функционировании автоматизированного ломбарда игроки рынка будут экономить до 30% затрат.