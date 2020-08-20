Финансовые организации фиксируют взрывной рост спроса на инвестиционные продукты, следует из проведенного «Известиями» опроса. Комплексные структурные продукты могут совмещать, например, традиционный вклад с размещением средств через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Даже самый безопасный по этим параметрам продукт имеет более высокую доходность по сравнению с традиционным вкладом. Клиент получает от 6% до 15% годовых по инструментам с теми или иными гарантиями заработка и сохранности средств. Доходность по депозитам — 4%.

На фоне смягчения политики ЦБ ставки по вкладам сократились по сравнению с прошлым годом более чем на 3 п. п., в результате чего спрос на инвестиционные предложения резко возрос, следует из опроса крупнейших финансовых организаций. В ВТБ зафиксировали, что с начала года вложения граждан в структурные продукты выросли почти в 1,5 раза и достигли 1,5 трлн рублей. В Промсвязьбанке увидели двукратный рост средств физлиц на брокерских счетах в марте — апреле 2020 года. В Райффайзенбанке сообщили, что в марте граждане открывали брокерские счета в четыре раза чаще, чем в феврале, и тенденция продолжается.

В I квартале 2020 года число вкладчиков в ПИФы и продукты в доверительном управлении выросло на 7%, а по итогам II квартала — на 15% по сравнению с концом 2019 года, рассказали в инвестиционной компании БКС. Уже сейчас скорректированная на рост цен ставка по вкладам — не более 1–1,5%, поэтому интерес к инвестициям будет только расти, а спрос на традиционные депозиты — снижаться, полагают в инвесткомпании.

По словам экспертов, вклады будут чаще использоваться для распределения средств с целью снижения рисков портфеля. Постепенное уменьшение доли размещенных на депозитах денег с увеличением средств, вложенных в более рискованные и доходные инструменты, — вполне оправданная стратегия в текущих условиях, особенно если говорить о длинном горизонте. Депозиты пользуются более высоким доверием из-за того, что они застрахованы. На случай отзыва лицензии банки платят взносы в АСВ, чтобы обеспечить возмещение средств граждан на депозитах в размере 1,4 млн рублей. Структурные продукты не предполагают государственной системы страхования — эти риски клиент берет на себя, отмечают эксперты. Популярность инвестиционных инструментов связана и со снижением порога входа, а также с цифровизацией инвестирования.