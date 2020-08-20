В Госдуме началось обсуждение проблемы перехода российских банков на отечественное программное обеспечение (ПО), там готовы пойти навстречу банкирам и отложить переход, пишет «Коммерсант» . На совещании по этому вопросу глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что сложившаяся IТ-инфраструктура банков «исторически сформирована» за счет использования иностранного ПО и оборудования. Также заявлены сроки для реализации предусмотренных требований, равные всего нескольким месяцам, для ПО и примерно полутора годам — для оборудования. Если поторопиться, можно столкнуться с массовыми ошибками, сбоями работы систем безопасности, отказом от ряда сервисов, пояснил Аксаков.

Ассоциация банков России (АБР) просит отложить переход российских банков на отечественное программное обеспечение с 2021 года как минимум на конец 2024 года. АБР оценила затраты на переход в 5–7% от собственных средств банков, в целом по рынку речь может идти о более чем 700 млрд рублей. По оценке АБР, такое отвлечение средств из капитала приведет к сокращению кредитования на 5–7 трлн рублей. В ЦБ идею отложить переход поддерживают.

ЦБ поддержал предложения банкиров по переносу сроков перехода на российское ПО и IT-оборудование Банк России пообещал направить в правительство и администрацию президента предложения по переносу сроков перехода на отечественный софт на четыре года — до 1 января 2025 года.

По словам экспертов, создание и внедрение полнофункциональной отечественной IТ-инфраструктуры для финансового сектора — задача объективно очень ресурсная от финансовой стороны вопроса до временной. Решение этой задачи станет вызовом и для российской IТ-индустрии, и для финансового сектора в целом, и этот процесс займет годы. Аксаков также отметил, что «государственная социально-экономическая политика должна предусматривать рациональное импортозамещение».