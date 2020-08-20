В Москве вынесен приговор предполагаемым сообщникам банкира, экс-главы «Российского Кредита» и ЗАО «М Банк» (Мосстройэкономбанк, лицензия отозвана летом 2015 года. — Прим. Банки.ру) Анатолия Мотылева, пишет «Коммерсант» . Его бывшую помощницу Ольгу Иванову, экс-советника Игоря Леонова и гендиректора ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислава Маркеева Гагаринский райсуд столицы признал виновными в хищении 700 млн рублей из М Банка. Каждый из подсудимых получил шесть лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей. Также все трое должны погасить иск на 700 млн рублей.

Вину подсудимых Ивановой, Маркеева и Леонова в особо крупном мошенничестве суд счел полностью доказанной. Вместо запрошенного прокурором для каждого из них почти максимального срока — девять лет — суд приговорил их к шести годам каждого.

Ушло в суд дело в отношении сотрудников М Банка о хищении 700 млн рублей По указанию лидера организованной группы введенные в заблуждение сотрудники М Банка выдали подконтрольному злоумышленникам ООО «Брокерские депозитарные услуги» кредит в сумме 700 млн рублей.

Как следует из приговора, организатором преступления являлся проживающий в Лондоне Анатолий Мотылев, а подсудимые действовали в его интересах. В марте 2014 года по указанию Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов обеспечили открытие в «Российском Кредите» счетов фирм-однодневок. Затем в схеме был задействован гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев, который подал в М Банк заявку на получение кредита в 700 млн рублей. Кредитование брокерской структуры было одобрено, на счет ООО в М Банке были зачислены средства. На эти деньги у ООО «ЛигалВерсия» были приобретены 25 векселей, выпущенных ООО «Аликанте», которые не представляли ценности, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. Истинной целью всех этих сделок, говорится в приговоре, было хищение кредитных средств, которыми распорядился Анатолий Мотылев.

Адвокат Станислава Маркеева Сергей Старовойтов назвал решение суда незаконным, поскольку следствием не доказан сам факт хищения и, соответственно, нанесение ущерба.