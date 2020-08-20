Российские индексы снижаются в начале торгов четверга, показывают данные Московской биржи.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи был в минусе на 0,88% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — на 1,42%, значения составляли 3 029,52 и 1 297,62 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Протоколы ФРС запустили фиксацию прибыли», — объясняет, в частности, она. Так, торги на американских фондовых биржах завершились падением трех основных индексов в среду после публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы США, «в которых регулятор лишь подчеркнул неопределенность дальнейших перспектив экономики, но не смог обозначить конкретных инструментов ее стимулирования, как того ожидали некоторые. Инвесторы предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль».



«Утром российские фондовые индексы окажутся под давлением ухудшения мировых настроений и выйдут в минус, — прогнозировала Кожухова перед началом торгов. — Снижение будет проходить в рамках коррекции, но в ближайшие дни при отсутствии веских позитивных драйверов может принять более серьезный оборот».

«Внутренних идей для роста у нас практически нет, поэтому отечественные акции пойдут вслед за внешними индикаторами», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он не исключает, что «индекс Мосбиржи в первые часы торгов может спуститься под отметку 3 000 пунктов».

