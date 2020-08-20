Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил примерно 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 22 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,5 рубля (плюс 20 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 87,15 рубля (плюс 39 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов Владислав Антонов, в четверг утром пара доллар/рубль остается торговаться в 16-дневном диапазоне, который сузился до 72,95—73,75 рубля. По его словам, за счет налогового периода и роста нефтяных котировок рублю удается нивелировать внешний фон. Прорыв нижней границы диапазона откроет продавцам дорогу к 71,9 рубля. При прорыве верхней границы покупатели двинутся к уровню 74,6 рубля, отмечает эксперт.

«Сегодня рубль не сможет успешно сопротивляться внешнему негативу. Ждем движения пары доллар/рубль ближе к отметке 74», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.