Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа для работы из дома, говорится в исследовании экспертов сервиса «Работа.ру». Так, от 250 тыс. рублей в месяц может получать главный по сториз в компании — производителе смартфонов. Уточняется, что это сезонная работа на четыре месяца.

Зарплату от 175 тыс. рублей предлагают инженеру автоматизированного тестирования. В его обязанности входят проверка ПО, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег. В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на «удаленке» входит и менеджер по подбору персонала (от 150 тыс. рублей).

Также на зарплату до 150 тыс. рублей могут рассчитывать соискатели на позицию NET-разработчика, от 120 тыс. рублей — технические писатели, создающие краткую и понятную техдокументацию.