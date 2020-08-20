Московская биржа планирует до конца года расширить спектр инструментов, доступных на торгах в вечернюю сессию фондового рынка, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления торговой площадки Игорь Марич.

«Из наших творческих планов: мы, естественно, хотим расширять спектр инструментов, которые доступны к торгам вечером, и очень надеемся, что довольно скоро там появятся инструменты коллективных инвестиций, например, БПИФы», — сказал он, выступая на форуме Investfunds.

В кулуарах форума Марич уточнил, что расширение спектра инструментов планируется до конца года. «Речь идет про БПИФы и ETF, потому что мы видим, что есть интерес, нас об этом просят», — сказал он.

«Есть некоторый интерес от участников рынка облигаций, хотя изначально не было большого желания вечером работать у них. Если этот интерес сформируется окончательно, то мы тоже будем готовы это сделать», — прокомментировал он планы по дальнейшему расширению списка инструментов.

Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Мосбиржи стартовала 22 июня. На первом этапе на вечерней сессии были доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи. С 3 августа в рамках вечерней торговой сессии можно заключать сделки со всеми акциями из базы расчета индекса Мосбиржи.