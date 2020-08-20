Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2020 года сократится до 7 трлн рублей против более чем 12 трлн в начале года, считает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Россия не осталась в стороне от этих проблем, все это сказалось на нас. Если в 2020 год мы входили с ФНБ, превышающим 12 триллионов рублей, это более 7% ВВП, и уже была достигнута договоренность между правительством и Государственной думой о том, что хватит складывать деньги в кубышки, поэтому все дополнительные средства мы будем направлять на проекты развития. Но пандемия внесла свои коррективы. К концу года в Фонде национального благосостояния останется около 7 триллионов рублей, бюджет у нас был на начало года профицитный, сейчас он дефицитный, он составляет почти 1,5 триллиона рублей», — сказал Исаев на пресс-конференции в Ижевске.

По его словам, на это повлияла не только пандемия, но и в том числе распавшаяся сделка ОПЕК +. «Это подъем волны мирового экономического кризиса, его предсказывали давно, который, с нашей точки зрения, начался бы — независимо от эпидемии COVID-19 — в связи с общей ситуацией с мировыми финансами. Вторая проблема — это известный кризис на рынке энергоносителей, где распалось практически соглашение ОПЕК +, которое могло бы, с нашей точки зрения, удержать баланс на этом рынке даже в условиях падения мирового производства», — добавил Исаев.

Объем Фонда национального благосостояния вырос в июле на 819 млрд рублей Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 июля 2020 года составила почти 1,5 трлн рублей.

Он также отметил, что бюджет 2021 года будет корректироваться, однако приоритетом партии останется сохранение всех социальных обязательств, в том числе обязательств по пенсионному обеспечению граждан. «Необходимо выполнить и все новые социальные обязательства, которые взяло на себя государство в начале этого года. Мы также будем настаивать на сохранении целого ряда важных проектов: это и безопасные дороги, и комфортная городская среда. Для нашей партии очень важной является проблема комплексного развития сельских территорий», — отметил Исаев.