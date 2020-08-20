Германия запустила эксперимент, участники которого в течение трех лет будут получать 1,2 тыс. евро каждый месяц, пишет Forbes , ссылаясь на Business Insider. Так, группе из 120 человек будут каждый месяц выплачивать деньги без каких-либо требований — безусловный базовый доход. Цель эксперимента Немецкого института экономических исследований — понять, как подобные денежные отчисления влияют на экономику и благосостояние людей.

Предложенная сумма немногим больше немецкого уровня бедности. Положение тех, кто получат выплаты, будут сравнивать с 1 380 людьми, которые деньги не получат. Бюджет на опыт собрали пожертвованиями. В ходе эксперимента участников попросят заполнять анкеты об их жизни, работе и эмоциональном состоянии, чтобы понять, насколько значительное влияние окажет базовый доход. Такие выплаты могут заменить собой социальные пособия. Сторонники выплат считают, что базовый доход снизит неравенство в доходах и улучшит благосостояние людей, обеспечив им больше финансовой уверенности. Противники считают, что это слишком дорогая мера, из-за которой у людей не будет мотивации идти работать.

Руководитель эксперимента Юрген Шлюпп заявил немецкой газете Der Spiegel, что немецкий опыт позволит получить новые научные данные. По его словам, дискуссия вокруг базового дохода до этого момента была похожа на философский салон в хорошие времена и на войну за веру в плохие. Обе стороны опираются на стереотипы: противники считают, что люди с базовым доходом предпочтут лежать на диване с фастфудом и смотреть сериалы, а сторонники — что люди продолжат работать, но будут более креативными и склонными к благотворительности и сохранению демократии, пояснил Шлюпп. Он надеется, что немецкий эксперимент позволит заменить эти стереотипы реальными данными.

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом В эксперименте участвовали 2 тыс. безработных, которые получали ежемесячный базовый доход в размере 560 евро.

Аналогичный эксперимент с базовым безусловным доходом проводился в Финляндии с января 2017-го по декабрь 2018-го: 2 тыс. безработных финнов получали по 560 евро в месяц, что ниже прожиточного минимума в стране. В результате эксперимента уровень безработицы в стране не снизился, но участники отмечали, что стали чувствовать себя более счастливыми и испытывали меньше стресса.