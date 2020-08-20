Американская компания Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, в среду подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное компанией.

Как подчеркнули представители Airbnb, «пока не решено, какое число акций будет предложено, а также каким будет ценовой диапазон». Ожидается, что IPO проведут «после того, как комиссия завершит процедуру рассмотрения» документов. Это также будет зависеть «от ситуации на рынке и других факторов».

По сведениям газеты The Wall Street Journal, в Airbnb рассчитывают, что обращение ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже начнется в текущем году. Как отмечало ранее издание, организацией IPO займутся банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.



По данным газеты, в 2017 году стоимость Airbnb оценивалась приблизительно в 31 млрд долларов. Она снизилась примерно до 18 млрд вследствие ущерба, который был нанесен компании из-за пандемии нового коронавируса.