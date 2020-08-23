На AliExpress открылся официальный магазин компании SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве «умных» устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора, сообщает пресс-служба кредитной организации.



С помощью Okko Smart Box можно получить доступ к онлайн-кинотеатру Okko, цифровым ТВ-каналам, видео в Интернете, популярным мобильным играм.

«Чтобы найти нужный контент, не нужно вводить название с клавиатуры, достаточно произнести его вслух, нажав кнопку активации микрофона на пульте. Приставка понимает русский и английский языки, осуществляет поиск по названию, жанру, актеру и режиссеру. Вместе с Okko Smart Box даже устаревший телевизор получает востребованные функции Smart TV. Устройство подключается к телевизору по HDMI и Wi-Fi», — сказано в релизе.

Отмечается, что в будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по мере их появления.