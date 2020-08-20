В «Сбербанке Онлайн» появилась опция приобретения полиса ОСАГО и сервисного продукта помощи автовладельцам на дороге. Об этом, как следует из релиза Сбербанка, сообщила в четверг на пресс-конференции его старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

По ее словам, сервис тестировался с конца прошлого года на партнерской площадке банка (возможность оформления полисов ОСАГО была доступна для сотрудников Сбербанка). «Для заключения договора клиент с площадки агрегатора переадресовывался на сайт страховой компании, — пояснила Алымова. — До недавнего времени это был единственно возможный способ оформления договоров страхования на партнерских площадках. В конце апреля был принят закон, который снял ограничения на полноценную продажу страховых продуктов на онлайн-площадках».

Теперь Сбербанк, в соответствии с измененным законодательством, выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить на его площадке, где «выстроен полный клиентский путь — от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса».

Партнерами проекта выступают девять страховых компаний, уточнила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. До конца года появится и опция оформления автокаско. В будущем планируется «предлагать клиентам полисы автострахования в тот момент, когда у них возникает потребность оформить или продлить договор».

Опция по оформлению ОСАГО представлена в разделе «Страхование и защита» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Авторизация осуществляется по «Сбербанк ID» (при оформлении договора не нужно вводить персональные данные, клиент попадает уже в предзаполненную форму).



«Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его не обязательно, достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране мобильного телефона. При желании автовладелец может распечатать электронный полис на обычной бумаге», — отмечается в релизе.

Наталья Алымова дала понять, что Сбербанк в дальнейшем рассчитывает стать самостоятельным участником рынка ОСАГО. «Мы долго размышляли, нужно ли нам выходить на рынок ОСАГО, и в итоге приняли решение, что хотим строить полноценного рыночного игрока; в этом смысле не присутствовать на рынке обязательного вида страхования будет неправильно. Честно скажу, будем осторожничать, внимательно смотреть, будем строить цифровой опыт для наших клиентов. Дату выхода на рынок ОСАГО сейчас не скажу», — отметила Алымова.

