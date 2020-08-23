Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей с помощью QR-кода в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формированию QR-кода получают кассиры. Для этого на их планшеты или смартфоны должно быть установлено приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн». Кассир при помощи RBM создает отдельный QR-код для каждого покупателя. Затем покупатель сканирует код своим смартфоном и оплачивает счет в приложении своего банка. Далее кассир проверяет оплату. Второй сценарий дает доступ к формированию QR-кодов курьерам. Взаимодействие курьера и покупателя происходит аналогичным образом в момент доставки товара на дом.

«Сформировать QR-код просто: для этого достаточно открыть пункт «QR для магазина» в главном меню «Райффайзен Бизнес Онлайн» и указать сумму платежа. После этого на экране появляется код, который покупатель может использовать для оплаты», — уточняют в банке.

Использование QR-кода от СБП для безналичной оплаты решает для клиентов сразу три важных вопроса, отметил ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка Константин Гвоздарев. «Во-первых, новые клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут начать прием безналичных платежей без дополнительных расходов. Для QR-кодов компании не нужно покупать или арендовать терминал, сервис доступен сразу в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Во-вторых, деньги поступают на счет в режиме онлайн, что позволяет избежать так называемого финансового разрыва между оплатой и получением средств. В-третьих, снижается стоимость приема безналичных платежей: тарифы здесь составляют 0,4—0,7%, и средний размер комиссии в случае подключения и эквайринга и QR-кодов будет значительно ниже», — пояснил он.

Чтобы принимать платежи по QR-коду, компании не требуется полностью переходить на эквайринг Райффайзенбанка: услуга может предоставляться в дополнение к терминалу другого банка. Однако для зачисления средств необходим расчетный счет, открытый в Райффайзенбанке. В дальнейшем при желании клиент может перейти на режим эквайринг плюс СБП.

