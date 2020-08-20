McDonald's в России запустил программу лояльности в мобильном приложении, осенью 2020 года планирует масштабировать ее на все города присутствия. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«McDonald's активно работает над развитием программы лояльности. Наши клиенты смогут получить доступ к выгодным предложениям и бонусам, которыми можно будет воспользоваться для оплаты заказов», — рассказал генеральный директор McDonald's в России Марк Карена, чьи слова приводит пресс-служба.

Программа лояльности McDonald's уже доступна в 20 городах России, а осенью к ней будут подключены все города, где представлена сеть. «Клиенты всех предприятий компании смогут получать бонусы в размере 3% от стоимости каждого заказа при использовании мобильного приложения и использовать бонусы при покупке продуктов McDonald's. В будущем планируется интеграция с другими бонусными сервисами, в том числе с программой «Спасибо от Сбербанка», — рассказали в компании.

Каждому пользователю приложения McDonald's будет присвоен персональный QR-код, при сканировании которого 3% от суммы покупки будут автоматически начисляться на бонусный счет. Сканирование осуществляется при оплате заказа на кассе прилавка, через киоск самообслуживания, через окно «МакЭкспресс» и в «МакАвто».

«Накопленные бонусы можно использовать для оплаты продукции McDonald's из отдельной категории меню в приложении. В будущем к возможностям программы лояльности добавится отправка бонусного продукта другу, перечисление пожертвований в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», а также обмен баллов McDonald's на бонусы «Спасибо» и обратно», — добавили в компании.



McDonald's в России насчитывает более 750 предприятий в 60 регионах. В ресторанах сети занято более 60 тыс. человек.