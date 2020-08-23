У пользователей интернет-банка «Ак Барс Бизнес Драйв» появился онлайн-консультант и электронно-цифровая подпись на носителе «Рутокен», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Онлайн-чат с консультантом банка позволит получить информацию по банковским продуктам и услугам и оперативно решить возникшие у клиента вопросы и проблемы. А с помощью электронно-цифровой подписи на носителе «Рутокен» клиенты могут подписывать несколько платежных поручений сразу одним кликом в системе», — говорится в релизе.

Ранее «Ак Барс Бизнес Драйв» работал только с облачной подписью Pay Control.