Федеральный сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» запустил новую услугу — экспресс-доставку продуктов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнером «СберМаркета» в новом сегменте стала сеть магазинов «ВкусВилл», курьеры сервиса начали доставлять продукты из 124 московских магазинов ретейлера», — говорится в релизе.



Клиенты «СберМаркета» могут оформить заказ на сайте или в приложении сервиса. Сборку заказов осуществляют сотрудники магазинов «ВкусВилл», а доставку — курьеры, сотрудничающие со «СберМаркетом».

До 30 сентября доставка заказов будет бесплатной.