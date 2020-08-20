Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости принять в РФ новые ипотечные программы, рассчитанные на индивидуальное жилищное строительство, а также создать банк типовых проектов в этой сфере.

«Требуется создание банка типовых проектов индивидуального жилищного строительства, разработка новых ипотечных программ, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, совершенствование законодательной базы», — сказал Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Он отметил, что пока существующая в стране нормативная база не вполне соответствует потребностям индивидуального жилищного строительства.