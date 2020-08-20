Более 75% возводимого жилья на территории России покупается с использованием ипотечных средств. Такое мнение высказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Сегодня в среднем более 1 миллиона граждан берут ипотечные кредиты. В 2019 году — 1,3 [миллиона], к 2030-му должно быть 2,5 миллиона семей. 75% строящегося жилья покупается в ипотеку», — сказал он на рабочем совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, которое провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Мутко напомнил, что количество российских семей, ежегодно улучшающих жилищные условия, должно вырасти на 35%: с 3,7 млн домохозяйств в 2019 году до 5 млн в 2030 году. «Для этого необходимо поддерживать объем качественного предложения. Объем ввода жилья должен увеличиться почти на 50% до 120 миллионов квадратных метров», — отметил Мутко.

Он добавил, что «ДОМ.РФ» разрабатывает детальную программу развития индивидуального строительства и готов включиться в общую работу по этому направлению. По его словам, каждый год около половины ввода жилья обеспечивается за счет индивидуальных домов. В 2019 году 38,5 млн из 82 млн кв. м жилья приходилось на ИЖС. «По последним опросам, свыше 40% граждан рассматривают индивидуальное жилье как более предпочтительное «городскому» формату», — привел данные ВЦИОМ генеральный директор «ДОМ.РФ».