Федеральный суд Северного округа Калифорнии одобрил предложение Facebook о выплате 650 млн долларов, которые компания согласилась перечислить в рамках урегулирования коллективного иска о незаконном сборе биометрических данных, сообщает Reuters.

Истцы из американского штата Иллинойс еще в мае 2016 года обратились в суд, настаивая, что социальная сеть с помощью технологии автоматического распознавания лиц и расстановки специальных меток на фотографиях незаконно собирала и сохраняла их биометрические данные.

Таким образом, по мнению истцов, компания нарушила закон штата о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), которым предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов за каждый случай использования изображения человека без получения его согласия. По предварительной оценке, были нарушены права более 6 млн жителей штата.

Изначально компания подала ходатайство, добиваясь лишения иска статуса коллективного, наряду с этим утверждая, что пользователи не могут судиться по закону BIPA, поскольку пользовательское соглашение подразумевает проведение суда в Калифорнии по местному законодательству. Однако судья посчитал, что иск жителей Иллинойса по вопросу BIPA может рассматриваться в его штате, отклонив таким образом ходатайство.

Facebook Inc., в свою очередь, обжаловала это решение в апелляционном суде Сан-Франциско. Но суд не согласился с аргументацией компании, указав, что в данном деле законы штата Иллинойс должны применяться к Facebook Inc.