Спрос на кредиты в рамках программы льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% будет расти по мере ее завершения 1 ноября 2020 года, считает руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«Программа действует до ноября. Конечно, мы ожидаем постепенного роста спроса к концу программы. Как это обычно бывает, люди до последнего сомневаются, но в конце концов идут. И обычно перед окончанием программы — мы это видели на опыте прошлых программ — всегда бывает ажиотаж», — сказал эксперт в четверг на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников». При этом он отметил, что ближайшие два месяца — «крайне удачный момент для покупки жилья».

Гольдберг добавил, что в период пандемии программа ипотеки с господдержкой на новостройки оказала решающую поддержку ипотечному рынку и способствовала развитию региональных рынков. По его словам, во II квартале на нее пришлось примерно 70% всей ипотечной выдачи на новостройки. «Особенно заметно влияние программы на региональных рынках, где цены на жилье ниже. В таких регионах под охват программы на сегодняшний день подпадает свыше 95% квартир в новостройках», — отметил эксперт.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков сообщил, что по состоянию на прошлую неделю было получено порядка 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%, одобрено в районе 310 тыс.