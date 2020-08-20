Основная масса молодежи (70%) от 18 до 25 лет в России имеют подработку или находятся в ее поисках. При этом лишь 15% пока совсем не задумывались о поиске работы, об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса «Ситимобил» и ResearchMe, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, каждый пятый респондент уже имеет постоянную работу и лишь 15% молодежи пока совсем не задумывались о поиске работы. В настоящее время активно подработку ищут 33%. Как показал опрос, большинство респондентов (92%) сейчас учатся в вузах: 50% — в бакалавриате, 25% — в специальном учебном заведении, остальные — в магистратуре или аспирантуре.

«Почти 70% российской молодежи в возрасте 18—25 лет подрабатывают или прямо сейчас ищут подработку. Каждый четырнадцатый рассматривает для себя подработку в такси. Среди молодых мужчин подрабатывать таксистом готов каждый восьмой, среди девушек — только каждая двадцатая опрошенная», — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что среди готовых работать таксистом 43% рассматривают подработку на короткий срок, например летом или на каникулах. Однако каждый пятый согласен работать здесь продолжительное время. Больше всего среди студентов и молодежи, желающих подработать в такси, в среднем по России — в Екатеринбурге и Уфе (почти каждый пятый опрошенный в этих городах), в Новосибирске (каждый седьмой) и в Нижнем Новгороде (каждый восьмой). Опрос показал, что водительские права уже есть у 30% опрошенной молодежи, более 40% учатся или планируют в ближайшее время получить удостоверение.