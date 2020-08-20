Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Пересвет» до уровня «ruВВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено прежде всего изменением методологии в части сокращения негативного влияния на рейтинг от существенного объема недостаточно зарезервированных проблемных активов, включенных в график плана финансового оздоровления (ПФО). Кроме того, к повышению рейтинга привело улучшение рентабельности бизнеса ввиду эффективной работы банка по реализации проблемных активов и формированию качественной базы доходных активов, а также выход на соблюдение минимального значения норматива Н1.1 с опережением графика ПФО», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, низкое качество активов обусловлено высоким уровнем ссуд V категории качества в ссудном портфеле юрлиц и ИП (около 56% на 1 июля 2020-го), который формирует 63% активов банка, и умеренно высокой концентрацией активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам составили 53% на 1 июля 2020-го), достигнутым в том числе вследствие недостаточно консервативной кредитной политики при предыдущем руководстве банка.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена устойчивым характером ресурсной базы банка: свыше 50% привлеченных средств представлены долгосрочными займами АСВ и субординированными облигациями, заключили в «Эксперт РА».

