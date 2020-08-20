Клиентам Локо-Банка стала доступна Система быстрых платежей (СБП), позволяющая мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или на счета других лиц, вне зависимости от того, в каком банке — участнике СБП открыты счета отправителя или получателя средств, следует из релиза финучреждения.

Услуга денежных переводов через систему доступна в мобильном приложении «Локо Мобайл», а также в интернет-банке Локо-Банка. Комиссия за исходящие переводы до 100 тыс. рублей не взимается, а свыше составит 0,5% от суммы, но не более 1 тыс. рублей. Все входящие переводы бесплатны.

«Чтобы совершить перевод через систему, клиенту необходимо зайти в мобильное приложение Локо-Банка во вкладку «Оплатить» или в личный кабинет в интернет-банке в раздел «Платежи и переводы», далее выбрать «Переводы по номеру телефона». В открывшемся окне нужно выбрать счет для списания, а также ввести или выбрать из списка контактов номер телефона получателя и сумму перевода. Дополнительно можно добавить комментарий к переводу. В поле «Банк получателя» найти необходимый банк и нажать кнопку «Перевести». Отправить перевод можно только на счет клиента банка, подключенного к СБП», — сказано в сообщении.

Оператором СБП является Банк России. Сервис разработан совместно с Национальной системой платежных карт.

