Новикомбанк ввел оплату квитанций по QR-коду, следует из релиза кредитной организации.

«Удобство использования QR-кода состоит в том, что клиенту нет необходимости вводить реквизиты платежа (номер счета, ИНН получателя, наименование получателя, БИК банка получателя и другие банковские реквизиты) и тратить свое время на заполнение формы перевода, а достаточно отсканировать QR-код, выбрать счет списания и подтвердить платеж. Данный способ оплаты уменьшает возможность ошибки и требует значительно меньше времени для проведения платежа», — отмечается в сообщении.

С помощью QR-кода легко оплачивать квитанции за коммунальные платежи, электричество, налоги, платежи в бюджетные организации. Оплата коммунальных услуг производится без комиссии, уточнили в банке.