Группа «СОГАЗ» внедрила технологию искусственного интеллекта для составления точных прогнозов по объему получения медпомощи новыми корпоративными клиентами по ДМС и соответствующим выплатам лечебным учреждениям, говорится в релизе компании.

«В этой технологии используются предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основании более чем 70 признаков. С их помощью андеррайтеры «СОГАЗа» могут в течение нескольких минут рассчитывать то, с какой частотой, в каких клиниках и в каком объеме застрахованные будут получать медицинскую помощь», — отмечается в сообщении.

При этом интеграция с внешними данными, учет макропараметров и регулярное дообучение позволяют технологии учитывать постоянно меняющуюся среду, заключили в «СОГАЗе».

