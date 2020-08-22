Клиенты банка «Левобережный» теперь могут воспользоваться продуктом «Фонд для бизнеса» на новых условиях, говорится в релизе финучреждения.

Кредит доступен предприятиям со средней годовой выручкой до 480 млн рублей (по данным официальной отчетности), которые зарегистрированы на территории Новосибирска и Новосибирской области. 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством Фонда поддержки МСП Новосибирской области, вторая половина — без обеспечения.

«Кредитные средства можно направить на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредита — до 60 месяцев, во втором — до 48 месяцев. Сумма кредита — до 10 млн рублей. Важным условием для получения кредита является отсутствие подакцизных ОКВЭД», — сказано в сообщении.

По данному продукту клиентам доступны кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности, заключили в банке.