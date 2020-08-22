Банк «Санкт-Петербург» улучшил условия по программе ипотеки с государственной поддержкой. Теперь минимальный первоначальный взнос из собственных средств составляет 15%, говорится в релизе финучреждения.



Процентная ставка снижается до 6% годовых для зарплатных клиентов и клиентов, сделавших первоначальный взнос от 40%. В остальных случаях ставка составит 6,25% годовых.

Программа действует до 1 ноября 2020 года и распространяется на приобретение квартир на первичном рынке по договорам долевого участия, переуступкам прав требования от юридических лиц, договорам купли-продажи от застройщиков.

Кредит выдается на срок от года до 30 лет на сумму от 500 тыс. до 12 млн рублей для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области, от 500 тыс. до 6 млн рублей для Калининграда и Новосибирска, напомнили в банке.