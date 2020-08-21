Брокеры обеспокоены новыми требованиями ЦБ к их информационной безопасности, которые вводятся с нового года, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России письмо с просьбой изменить положение № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации…».

Цб предлагает повысить порог для отнесения компаний к стандартному уровню защиты, чтобы как можно больше участников рынка остались на минимальном уровне. Нынешняя редакция положения для брокеров предполагает переход на стандартный уровень защиты с минимального, если объем клиентских операций за три месяца превышает 100 млн рублей. Участники рынка просят поднять его до 200 млн рублей.

По оценкам участников рынка, согласно текущим нормам положения, под стандартный уровень защиты подпадают около 200 брокеров, то есть практически половина всех компаний, которые получили соответствующую лицензию. Согласно текущим нормам, под стандартный уровень защиты подпадают даже те брокерские компании, которые не имеют большого числа клиентов и работают только на себя, не создавая риска для клиентов, которых у них попросту нет, пояснили участники рынка.

Требования к некредитным финансовым организациям практически идентичны требованиям к банкам и не учитывают профиль риска, отметили брокеры. Риски на брокерском рынке весьма низкие, а инциденты информационной безопасности – единичные, что, в принципе, признает и сам ЦБ, соответственно, требования к ним сейчас завышенные.

По оценкам собеседников издания, для средней и небольшой некредитной финансовой организации соответствие стандартному уровню защиты обойдется в 10–30 млн рублей в год. Если же у брокера будет минимальный уровень защиты, то расходы уменьшатся в несколько раз.