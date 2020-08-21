Резервы регионов в первом полугодии 2020-го выросли на 12% (без учета Москвы) на 90 млрд рублей — с 760 млрд до 850 млрд, пишут «Известия» , ссылаясь на рейтинговое агентство АКРА. Почти половина — 39 субъектов из 85 — нарастила запасы более чем на треть. Накопления столицы составляют 976 млрд рублей (за полгода они снизились на 85 млрд). Сильнее увеличили резервы так называемые регионы-реципиенты — не обеспечивающие свои расходы доходами: Кабардино-Балкария нарастила показатель в 56 раз (с 22 млн рублей до 1,3 млрд), Еврейская АО — в 31 раз (с 14 млн до 466 млн), Орловская область — в 29 раз (с 70 млн до 2 млрд).

В денежном выражении запасы выросли у субъектов, добывающих энергоресурсы: Сахалинская область, ХМАО — Югра, Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО нарастили показатель соответственно на 43 млрд, 32 млрд, 16 млрд и 10 млрд рублей, или на 500%, 50%, 16% и 11%. В числе лидеров по приросту Санкт-Петербург и Ленобласть — увеличили резервы на 28 млрд рублей (в 17 раз) и 11 млрд рублей (на треть) соответственно.

С наиболее существенным снижением резервов в абсолютных значениях столкнулись Татарстан (запасы уменьшились на 26 млрд рублей, или на 70%, Московская (на 13 млрд рублей, или на 47%), Нижегородская (9 млрд рублей, 75%) и Тверская (8 млрд рублей, 54%) области, а также Красноярский край (8 млрд рублей, 43%).

Минфин готовит бюджетные правила для регионов Власти на местах смогут откладывать сверхдоходы от продажи нефти, газа, металлов и других ресурсов.

Деньги из центра помогли субъектам, но не стали значимым фактором роста их резервов, отметила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, в общей сложности субъекты закончили полугодие с дефицитом бюджетов — если бы поддержка Минфина осела на счетах, то разница между доходами и расходами должна была бы стать положительной. Регионы накопили остатки при дефиците из средств своих автономных и бюджетных учреждений, пояснила Анисимова. Согласно данным казначейства, дефицит бюджетов регионов за полгода составил 88 млрд рублей (без учета Москвы).

По словам эксперта, рост запасов не означает, что регионы неэффективно распоряжаются своими деньгами и предпочитают копить вместо того, чтобы инвестировать. Субъекты пытаются максимально запастись ликвидностью, чтобы не столкнуться с перебоями в финансировании, в том числе нацпроектов, не говоря уже об исполнении социальных обязательств. Резервы регионов к концу года могут сократиться по крайней мере вдвое, а уже в I–II кварталах 2021-го субъектам придется активно выходить на рынок заимствований — суммарный показатель их госдолга увеличится примерно на 20%, прогнозируют эксперты. Суммарные доходы регионов сократятся в этом году на 700–800 млрд по сравнению с запланированными и не похоже, что многие смогут снизить свои расходы на аналогичную величину, добавила Анисимова. В зоне высокого риска — субъекты, которые подошли к кризису без значительных резервов, — Удмуртия, Мордовия, Омская область (их запасы — менее 50 млн рублей), отметила эксперт.