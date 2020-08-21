Курировать запуск цифровой платформы учета мигрантов вместо МВД будет Минкомсвязь, которой поручено обеспечить ее интеграцию с порталом госуслуг, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта приказа ведомства. Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны.

По практике бюджетирования подобных государственных систем стоимость разработки цифровой платформы для мигрантов может составить 200–500 млн рублей, подсчитал заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов. Специальное мобильное приложение помимо удобного интерфейса для доступа мигрантов к госуслугам также может следить за их перемещением по стране. С точки зрения международных законодательных актов это может быть незаконно, предупреждает эксперт. Хорошей альтернативой специальному приложению для трудовых мигрантов он считает частичное открытие для них инфраструктуры сайта госуслуг и МФЦ.

По словам экспертов, в результате создания платформы может появиться сервис, напоминающий портал госуслуг, который будет подсказывать мигрантам, что делать в той или иной жизненной ситуации, но одной из самых сложных проблем станет перенос данных о мигрантах, которые накоплены в различных ведомствах, и обеспечение их целостности: потребуются специальные решения, которые позволят удалить дублирующую информацию. На разработку платформы уйдет не менее года, считают эксперты.