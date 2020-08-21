Первое полугодие оказалось очень успешным для рынка доверительного управления — вознаграждение управляющих компаний (УК) выросло на 22%, до 17,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . По оценке издания, у игроков, значительную долю бизнеса которых составляют розничные фонды и индивидуальные клиенты, выручка выросла на 40–60% благодаря притоку средств со стороны граждан и восстановлению на рынках. С начала года частные инвесторы вложили в розничные фонды почти 82 млрд рублей против 3,4 млрд рублей годом ранее — они активно скупают паи ПИФов на фоне падения ставок по вкладам и восстановления на фондовом рынке.

У немногих УК, которые имеют в управлении в основном закрытые фонды или средства НПФ, страховых компаний, отмечался рост выручки. У большинства произошло снижение до 30–40%. По итогам полугодия средневзвешенная доходность по портфелям пенсионных накоплений НПФ составила около 5,6% годовых против 10,5% годом ранее. В таких условиях УК, в первую очередь розничные, нарастили общие и административные расходы до 2 млрд рублей, что на 13% выше показателя первого полугодия 2019 года.

Как отмечают участники рынка, заметное влияние на расходы компаний оказал карантин, действовавший в стране во II квартале. Относительно перспективы ближайших кварталов участники рынка высказываются с осторожным оптимизмом. По их мнению, прежде нужно пройти точку потенциальной волатильности в связи с выборами в США в ноябре, которые могут оказать негативное влияние на рынок и поведение инвесторов. Также максимальная ставка по рублевым депозитам пробила нижний психологический барьер в 5%, что будет стимулировать инвесторов диверсифицировать вложения с помощью инвестиционных инструментов, которые могут дать большую доходность, считают участники рынка.