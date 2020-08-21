Сбербанк, «МегаФон» и «Яндекс» претендуют на статус оператора федеральной цифровой платформы для грузовых и пассажирских автомобильных перевозок «Суперсервис 22», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Минтранс планирует реализовать проект «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», он же «Суперсервис 22», за счет инвесторов с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), следует из повестки совещания по развитию этого сервиса. По словам источника, обсуждаются два варианта реализации проекта: госфинансирование с привлечением частных инвестиций, при котором управление системой полностью в руках госорганов, либо передача разработки сервиса частной компании, которая инвестирует в это собственные средства и будет возвращать их через плату за его использование.

В повестке совещания обозначено шесть приоритетных сервисов для поэтапного запуска проекта: личный кабинет перевозчика, электронная транспортная накладная, безбумажное оформление путевых листов и разрешений для перевозки крупногабаритных грузов, спецразрешений для транспорта с опасным грузом и электронное резервирование времени пересечения границы РФ. Пилотирование системы планируется до 2021 года, до конца 2024-го — внедрение по всей стране. Транспортные компании также смогут взаимодействовать в электронном виде с Минтрансом, ГИБДД, ФНС, ФТС и другими, поясняет источник в одной из близких к проекту госструктур.

В Сбербанке подтвердили, что обсуждаются различные формы реализации проекта, включая ГЧП. В Минтрансе на вопрос о стоимости и сроках подготовки ГЧП сказали лишь, что итоговых решений пока не принято.

По мнению экспертов, разработка суперсервиса может обойтись в 7–13 млрд рублей, так как потребуется масштабная система для приема и хранения огромного массива данных, которые требуют немедленной обработки при высокой суточной нагрузке. Информационные системы, созданные для контрольно-надзорных и фискальных функций государства, не могут быть объектом ГЧП, поскольку на частные компании влияют внешние рыночные факторы и геополитическая нестабильность. Также есть риск, что оператор может использовать информацию о грузоперевозках в своих целях или перепродавать, считают эксперты.