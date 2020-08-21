С 1 сентября этого года школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, или их законные представители смогут подать на портале госуслуг заявление на получение гранта в размере 125 тыс. рублей. Об этом в пятницу объявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. «Оформить заявку на грант может законный представитель либо сам школьник, достигший 14 лет, в срок с 1 сентября по 10 октября 2020 года», — уточняют в Минкомсвязи.

К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 года.

«Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности», — указано в релизе.



Гранты будут предоставляться в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».