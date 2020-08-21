Московская биржа представила финансовые результаты за II квартал 2020 года в соответствии с МСФО. «Рекордный комиссионный доход на денежном рынке и доход от расчетно-депозитарных услуг, а также высокий показатель комиссионного дохода на рынке акций позволили бирже показать максимальный квартальный доход за всю историю компании третий квартал подряд», — отмечается в сообщении организации.

Комиссионные доходы Мосбиржи выросли во II квартале на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигли 7,991 млрд рублей. Это произошло «благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках», поясняется в релизе.

Там говорится, что «чистые процентные доходы снизились на 10,5% на фоне снижения процентных ставок в России и мире, несмотря на увеличение инвестиционного портфеля. Операционные расходы увеличились всего на 6,8%, оставшись в рамках прогнозного диапазона».

Чистая прибыль выросла на 15,5% по сравнению со II кварталом 2020 года и составила 6,82 млрд рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли, который, как поясняет финансовый директор Московской биржи Максим Лапин, «дает более сопоставимый результат», повысился на 8,6% до 6,34 млрд рублей.

«По всем направлениям нашего бизнеса отмечается двузначный рост комиссионного дохода, за исключением рынка облигаций, где неопределенность в экономических прогнозах повлияла на динамику первичных размещений, — комментирует Лапин. — При этом два направления — расчетно-депозитарные услуги и денежный рынок — показали рекордный уровень комиссионного дохода. На денежном рынке он превысил 2 миллиарда рублей — впервые за всю историю его существования… Размер инвестиционного портфеля компании вырос на 22,3%, но вследствие снижения процентных ставок в России и мире чистый процентный доход биржи естественным образом снизился на 10,5%. Доля комиссий в структуре операционного дохода биржи составила 67%, этот показатель вплотную приблизился к нашей долгосрочной цели в 70% комиссионного дохода».



В числе прочего в релизе сообщается (в разделе «Последующие события»), что количество частных инвесторов на Московской бирже приблизилось к 5,9 млн человек на середину августа 2020 года. Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов превышает 2,5 млн.