ЦБ установил официальные курсы валют с 22 августа.

Курс доллара повысился на 32,88 копейки, составив 74,0999 рубля (73,7711 рубля на 21 августа). Курс евро вырос на 30,82 копейки, до 87,7343 рубля (87,4261 рубля на 21 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 12:32 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 49 копеек и составил около 74,28 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,78 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,65—74,4 рубля за доллар и 87,4—87,93 рубля за евро.