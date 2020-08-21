Правительство Белоруссии не обсуждает планы по ограничению снятия вкладов и приостановлению валютных операций в стране. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу первый вице-премьер правительства Николай Снопков, видео с высказываниями которого распространила пресс-служба Совмина.

«Я уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал», — сказал Снопков.

Первый вице-премьер сказал, что правительство, наоборот, работает над тем, чтобы «убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес».

Снопков рассчитывает, что по итогам текущего года удастся преодолеть экономический спад и вывести ВВП на уровень прошлого года. «Пока особых предпосылок к тому, что мы не выйдем на 100% (к ВВП 2019 года. — Прим. ТАСС), нет», — отметил первый вице-премьер Белоруссии.

В последние дни в республике наблюдается ослабление курса белорусского рубля к основным валютам. В обменных пунктах выстраиваются очереди из желающих приобрести валюту.

Снопков также заявил в пятницу, что Национальный банк Белоруссии обладает необходимыми резервами для поддержания стабильности на валютном рынке страны.

«Я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией, достаточным запасом прочности, для того чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке», — отметил чиновник.



В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

