МТС Банк запустил услугу курьерской доставки для кредитов наличными, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее услуга была доступна только для кредитных карт.

«Это будет четвертым каналом, через который клиент сможет завершить подписание кредитного договора, помимо обращения в офисы МТС Банка, салоны МТС и интернет-банка. Теперь получить денежные средства можно по любому удобному для клиента адресу. Предложение актуально как для действующих, так и для новых клиентов МТС Банка», — говорится в релизе.

Для оформления кредита наличными с доставкой достаточно подать заявку в любом дистанционном канале: на сайте банка, в интернет-банке или через контактный центр, выбрать условия по кредиту и способ получения денежных средств.

Представитель банка доставит клиенту не активированную дебетовую карту «МТС Деньги Weekend» по указанному адресу, сфотографирует документы и направит запрос в банк на финальное подтверждение. Банк принимает решение по заявке в режиме реального времени.

После одобрения кредитной заявки клиенту в течение 15 минут деньги будут зачислены на счет. Снятие наличных — без комиссии в любых банкоматах на территории РФ.

Минимальная ставка по кредиту наличными в МТС Банке — от 8,4% годовых в рублях. Срок кредитования — до пяти лет, максимальная сумма кредита — до 5 млн рублей. Из документов нужен только паспорт. Услуга доставки предоставляется без взимания комиссии.

