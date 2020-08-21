Каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка. Это показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющееся в распоряжении ТАСС.

«При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий вкладчик», — отмечается в материале.

При этом доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%. Кроме того, 18% заявили, что их решение будет зависеть от дальнейших жизненных обстоятельств, 7% затруднились с ответом.

Среди тех, кто планирует закрыть банковский депозит, 17% опрошенных направили бы эти средства не на сбережения, а на обеспечение текущих расходов. 47% респондентов отметили, что хотели бы купить иностранную валюту, 18% хотели бы вложить деньги в акции, облигации, покупку драгметаллов и недвижимости, 10% потенциально готовы вложиться непосредственно в бизнес микрофинансовых компаний, автоломбардов и пр. через прямые инвестиционные займы.

«Результаты исследования показывают, что приверженность консервативным сберегательным стратегиям в обществе по-прежнему остается весомой, об этом говорит то, что даже в текущих условиях почти половина вкладчиков не готовы отказываться от депозитов. Что касается дальнейшего распоряжения средствами теми, кто намерен снять вклады, то популярность желания приобрести валюту объяснимо: это один из наиболее простых и доступных способов», — комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Опрос проводился в период с 14 по 21 августа 2020 года, в нем приняли участие более 4 тыс. респондентов в возрасте 18—60 лет по всей России.