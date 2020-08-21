Российскую экономику нужно развивать по японскому пути с высоким внутренним спросом, а не по китайскому — с дешевой рабочей силой. Об этом уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста Борис Титов заявил 21 августа на пресс-конференции в Новосибирске, сообщили в пресс-службе организации.

«Мы уже не раз говорили о своей партийной экономической программе «Рост для всех», — напомнил Титов. — Мы адаптировали свои давние воззрения и предложения под новое, посткоронавирусное время. К дну кризиса экономика, похоже, уже приблизилась, и сейчас строим стратегию, как не только выбираться из него, но и двигаться дальше».

«Суть нашей программы — быстрый и решительный переход от ресурсной экономики, в которой царят крупные сырьевые и финансовые компании, к конкурентной экономике с сотнями тысяч активных игроков, — продолжил лидер партии роста. — Именно быстрый переход, а не косметический, размытый до неопределенности, как нам предлагается сейчас. И тогда в стране появятся миллионы новых рабочих мест в частных компаниях».

«А выходить из кризиса и развиваться мы предлагаем отнюдь не по китайской методике (супердешевая рабочая сила и благодаря этому конкурентные преимущества на мировом рынке). Нам ближе японский путь: высокая оплата труда и повышение производительности труда, использование новых технологий. И систему регулятивных мер со стороны государства нужно перенастроить под эти цели», — заявил Титов.



«Российская экономика может расти только при наличии обеспеченных покупателей, внутреннего спроса со стороны населения, — резюмировал он. — Конечно, всегда есть соблазн окончательно скатиться в военный коммунизм, но спасет нас только НЭП».