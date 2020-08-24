Дано:

Один невыносимый кредит либо несколько сразу.

Задача:

Поскорее избавиться от долговой нагрузки.

Алгоритм действий:

1. Сделать анализ кредитной нагрузки. Необходимо по каждому из своих кредитов просчитать оставшийся срок выплат, сумму долга, процентную ставку. Такой анализ даст объективную картину ваших долгов.

2. На основе анализа определить, какой кредит гасить первым. Так, в первую очередь необходимо закрывать кредит с наименьшей суммой долга. Последним — с наибольшей. Это психологически важно.

3. Стремиться закрыть кредит досрочно: внести однажды сумму по платежу немного большую, чем нужно, а затем продолжать платить столько же, сколько нужно по плану. При этом не забывать ежемесячно оформлять заявление в банк на уменьшение суммы платежа. Таким образом, досрочно закрывается кредит и снижается финансовая нагрузка.

4. Можно рефинансировать кредит в том же банке. Не путать с реструктуризацией! Заявить об услуге top-up (позволяет погасить существующий кредит и получить новый на большую сумму, но с меньшей процентной ставкой).

5. Если пункт 4 невыполним, то попробовать взять кредит в другом банке. Заявку лучше всего подать онлайн — оформить кредит, подходящий по следующим условиям:

а) новый кредит должен быть такой, чтобы его срок заканчивался не позже прежнего кредита;

б) вариант с меньшей процентной ставкой, чем по старому кредиту;

в) если новый кредит не выдают без страховки, то можно взять его, а потом отказаться от страхования в течение 14 дней. При этом банк может повысить процентную ставку. Необходимо просчитать, насколько высока будет новая ставка.

Если хотя бы одно из этих условий вас не устраивает — обращаться в другой банк.

6. Если в рефинансировании везде отказали — занять денег у родственников, друзей без процентов под расписку и погасить кредит.

7. Найти подработку и доход направлять на оплату долга.

8. Не брать новые кредиты!

Бонус:

Если у вас плохая кредитная история, но планируете брать и новые займы, ее можно исправить в течение нескольких лет. Например, специально оформляя микрокредиты на короткий срок и исправно внося платежи.

Если вы постоянно берете кредиты или уже много лет используете кредитную карту, возможно, необходимо обратиться к психологу и понять причины такой зависимости.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО