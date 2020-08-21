Чистая прибыль страховой компании «Уралсиб Жизнь» за первое полугодие 2020 года выросла на 226 млн рублей по ОСБУ: с 14 млн убытка в первом полугодии 2019-го до 212 млн прибыли в этом году, следует из релиза страховщика.

Объем страховой премии составил 1,97 млрд рублей. Страховые выплаты равны 1,74 млрд рублей: основной объем выплат пришелся на закончившиеся договора инвестиционного страхования жизни.

«Основной прирост страхового портфеля произошел благодаря сегменту инвестиционного страхования жизни: объем премий увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,54 млрд рублей. Кроме того, сильный рост показал сегмент накопительного страхования жизни: он вырос в четыре раза относительно первого полугодия 2019 года», — отмечается в сообщении.